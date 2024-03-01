Akşener'den Özgür Özel'e 'jest' cevabı: Bıktım, midem bulanıyor artık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir’de belediye başkan adaylığı konusunda "Biz Ahmet Akın'ı aday yaptık ve İYİ Parti'nin bu jesti yapmasını açıkça bekledik. Ben hala bekliyorum. Bu jesti İYİ Partili yöneticilerden görmüyorsak da Balıkesir'deki İYİ Partililerden göreceğimizi ümit ediyoruz." sözlerinin sorulduğu Akşener, "Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine ilişkin ise Akşener, "Orada söylenecek bir şey yok." dedi.

Özgür Özel'in sözleri

Dün akşam TV100'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Eski dosttan düşman olmaz, birinci prensibimiz bu. İkinci prensibimiz, İYİ Parti'yle ilişkilerimizi ikiye ayırıyoruz: Bir, Balıkesir özelindeki ilişkilerimiz. Orada İYİ Partililerden beklentimiz var. Geçen sefer biz Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösterdik, ortak adayımızdı. Seçimi almaya yakın değil, almıştı Ahmet Akın. İYİ Parti'nin İsmail Ok diye bir milletvekili vardı. İnanılmaz bir ısrarla 'Balıkesir'i bize bırakın' diye Meral Hanım istedi. Kemal Bey kabul etti. İsmail Ok, iki eliyle seçimi AKP'ye bıraktı, yani kaybetti. Sonra partisinden istifa edip AKP'ye katıldı. Şimdi yeniden milletvekili yapıldı. Meral Hanım'ın 'Bunların hiçbirine bir borcum yok, sana var Ahmet. Bir gün borcumu ödeyeceğim' dediğine şahit oldum. Biz Ahmet Akın'ı aday yaptık ve İYİ Parti'nin bu jesti yapmasını açıkça bekledik. Ben hala bekliyorum. Bu jesti İYİ Partili yöneticilerden görmüyorsak da Balıkesir'deki İYİ Partililerden göreceğimizi ümit ediyoruz." (İHA-HM)