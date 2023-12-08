Akşener'den 'üçüncü yol' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında yaklaşan yerel seçimlere de değinen Akşener, şunları kaydetti:

"Eksik oy aldığımız zaman aynı 2023'te 9,68 aldığımız oyla kendimizi sorguladık. Dedik ki, 'Yeteri kadar milletimize ulaşamamışız, kendimizi anlatamamışız.' Biz kendimizi sorgulayarak yeni baştan nasıl ulaşabileceğimizin görüşmelerini yaptık. Sonuç itibarıyla onun üzerinden yol yürümeye karar verdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki sistem esasında partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu sistemin getirdiği yüzde 50 artı 1 sistemi Türkiye'de kutuplaştırmayı çok daha derinleştirdi. Yerel seçimler hepimiz açısından seçmenin derdinin konuşulduğu, seçmenin talepleri üzerinden projeler yapılıp onun yarıştığı, rekabetin tamamen hizmet üzerinden yapıldığı bir seçim dilini bu seçimde biz beraberce başarabilirsek seçmen kazanır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan 50 artı 1 mecburiyeti yerel seçimlerde olmadığı için bari bu seçimlerde, 'sen şucusun, bucusun' denmeden Trabzon'un derdi nedir, belediye eliyle hangi hizmetler yapılabilirin konuşulduğu bir seçim atmosferine Türkiye'nin ihtiyacı var.

"Üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz"

Bu seçimde biz kendimizi doğru anlatabilirsek, seçmenimiz Türkiye'de yaşanan bu gri atmosferden kurtulmayı arzu ediyor. Bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç var. Genel İdare Kurulumuzun aldığı 14 evet, 35 hayır ile biz yalnız, üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz. Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz. Eğer biz kendimizi doğru anlatabilirsek; 30 yıldır aktif politika yapıyorum, ilk defa bir siyasi partide GİK üyelerinin birbirlerine argümanlarla hitap ettiği, kavga etmeden, hakaret etmeden argümanlarla birbirini ikna etmeye çalıştığı 9 saatlik bir toplantı yaptık. Demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı ve çıkan sonuca da hepimizin uyacağımızı söylediğimiz, genel başkan olarak benim ima bile yapmadığım, arkadaşlarımızın kendi arasında aldığı bir karardı. Bu kararda 'evet' ya da 'hayır' kullanmış arkadaşlarımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Türkiye'de bu bir ilktir. Partimiz kurumsallaşma konusunda bizden eski siyasi partiden çok daha fazla demokrasiye inanan, uygulayan ve kurumsallaşma konusunda da daha eski partilere fark atan bir siyasi parti olmuş durumda."

Akşener açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifasının sorulması üzerine Akşener şu yanıtı verdi:

"Bizim partimizden ayrılan hatta ayrılırken bana iftira atan, hakaret eden arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin aleyhinde ne yorum yaptım ne de onu üzecek, zora sokacak herhangi bir davranışım olmadı. Ayşe Sibel Hanım partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim. Parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu. Kararına saygı duyuyorum. Demokrasi üzerinden bakıldığında Sayın Yanıkömeroğlu alınan karardan hoşlanmayabilir ona da saygı duyuyorum. Kendisine başarılar diliyorum." (ANKA)