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Akşener'den zam tepkisi: Adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor

İYİ Parti lideri Akşener, "Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor. Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim." dedi.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla birçok vergi ve harca zam yapıldı. KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8’lik KDV de yüzde 10’a çıkartıldı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için ödenmesi gereken harç 20 bin liraya yükseltildi. Ehliyet harcı hariç, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na tabi tüm harçlarda da yüzde 50 oranında artış yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, vergi ve harçlarda yapılan artışa tepki gösterdi.

Akşener, şu mesajı paylaştı:

“Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor. Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim!”

 

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