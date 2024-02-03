Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti.
Ablasının vefatını sosyal medya hesabından duyuran Akşener, cenazenin ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünde toprağa verileceğini bildirdi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun.” açıklaması yaptı.