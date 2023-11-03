Akşener'in basın müşaviri istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın müşaviri Murat İde'nin görevinden istifa ettiği, partide görevli 6 sekreterin de işten çıkarıldığı bildirildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberinde yer alan bilgilere göre, İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara, Elazığ il başkanları ve yönetim kurullarının istifalarının alınmasının partinin kuruluşundan bu yana Genel Başkan Meral Akşener’in basın müşavirliği görevini yürüten Murat İde de dün akşam görevinden ayrıldı. Aynı gün 6 çalışanın partiyle ilişiği kesildi.

Basın müşavirliğinden önce bazı televizyonların genel yayın yönetmenliğini yapan Murat İde, İYİ Parti’nin kurulduğu 5 Ekim 2017’den bu yana Akşener’in basın müşavirliği görevini yürütüyordu. Çalışmaları partililer tarafından da takdir edilen Murat İde’nin bu akşam müşavirlikle ilişiğinin kesilmesi parti yöneticileri ve çalışanları arasında da şaşkınlık yarattı.

İde’den açıklama

Murat İde, partideki görevinden ayrıldığını doğruladı. Bunun nedeni konusunda bilgiye sahip olmadığını kaydeden İde, “Hayırlı olsun.” dedi.

“Genel merkezde moraller bozuk”

Öztürk, partide bazı genel başkan yardımcılarının bilgileri dışında sekreterlerin işine son verilmesi ya da görev yerlerinin değiştirilmesinin de çalışanları huzursuz ettiğini, bir yetkilinin, “Genel Merkez’de moraller son derece bozuk. Çalışanları huzursuz.” dediğini aktardı.