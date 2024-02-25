Akşener'in eski basın danışmanından İmamoğlu için şarkı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" ifadesiyle paylaştı.
İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren istifa ettiği Kasım 2023'e dek Genel Başkan Meral Akşener’in basın danışmanlığını üstlenen Murat İde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı.
Murat İde şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. "Gözlerin kapalı dinle İstanbul" başlığıyla yayınlanan şarkının sözleri şöyle:
* Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tehdit, ne davalardan hiç usanmadan, geçmişten geleceğe uzanan yollardan, cesaretle yürüyor bak İmamoğlu"
Şarkının klibinde Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaları ve beş yılda imza atılan projelerden görüntüler yer aldı.
Gözlerin Kapalı Dinle İstanbul..— Murat ide (@Murat_ide) February 25, 2024
Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı..
Helali hoş olsun..@ekrem_imamoglu #GözlerinKapalıDinleİstanbul#AklınYoluİmamoğlu
Söz-Müzik: Murat İDE
Vokal: Murat İDEhttps://t.co/RmrGsZK7Qp