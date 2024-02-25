Akşener'in eski basın danışmanından İmamoğlu için şarkı

İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren istifa ettiği Kasım 2023'e dek Genel Başkan Meral Akşener’in basın danışmanlığını üstlenen Murat İde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı.

Murat İde şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. "Gözlerin kapalı dinle İstanbul" başlığıyla yayınlanan şarkının sözleri şöyle:

* Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tehdit, ne davalardan hiç usanmadan, geçmişten geleceğe uzanan yollardan, cesaretle yürüyor bak İmamoğlu"



Şarkının klibinde Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaları ve beş yılda imza atılan projelerden görüntüler yer aldı.