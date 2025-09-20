  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aksu'da ormanlık alanda yangın: 2 otel tahliye ediliyor
Takip Et

Aksu'da ormanlık alanda yangın: 2 otel tahliye ediliyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahalede bulunuyor. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı 2 otel tahliye ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aksu'da ormanlık alanda yangın: 2 otel tahliye ediliyor
Takip Et

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde Saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Gündem
Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı
Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangın
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangın
Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 13 kişi tutuklandı
Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 13 kişi tutuklandı
Beşiktaş - Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpıştı! Yaralananlar var
Beşiktaş - Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpıştı! Yaralananlar var
Trump'tan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım
'Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım'
Pilot ile hostesin boşanma davası ile ilgili tartışmalara meslek örgütlerinden tepki
Pilot ile hostesin boşanma davası ile ilgili tartışmalara meslek örgütlerinden tepki