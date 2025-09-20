Aksu'da ormanlık alanda yangın: 2 otel tahliye ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahalede bulunuyor. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı 2 otel tahliye ediliyor.
Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde Saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
