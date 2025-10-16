  1. Ekonomim
  Aktaş soruşturmasında şirketlere kayyum haberlerine erişim engeli
Aktaş soruşturmasında şirketlere kayyum haberlerine erişim engeli

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 16 şirkete kayyum atanmasına ilişkin haberlere "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Aktaş soruşturmasında şirketlere kayyum haberlerine erişim engeli
İş insanı Aziz İhsan Aktaş ile ilgili suç örgütü soruşturmasında, 16 şirkete kayyum atanmasına dair haberler erişime kapatıldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında el konulan 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Şirketlere yönelik kayyum atama kararına dair haberler, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca erişime engellendi. "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması", erişim engeline gerekçe olarak gösterildi.

