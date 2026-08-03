AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle tutuklanan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi.
İddianame düzenlendi
17 Temmuz'da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Mahruki hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.
4 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi
Hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan Nasuh Mahruki'nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Savcılık, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, cezada yarı oranında artırım öngören Türk Ceza Kanunu'nun 218'inci maddesinin uygulanmasını talep etti.