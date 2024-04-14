Al Arabiya: İngiliz savaş uçakları İran İHA'larını vurmak için havalandı

Al Arabiya, Kıbrıs Rum kesiminde konuşlu İngiliz savaş uçaklarının, İran'dan İsrail'e atılan İHA'ları vurmak için havalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli yayın yapan Al-Arabiya ayrıca, ABD'nin Suriye ve Irak üzerinde birçok hedefi vurduğunu aktardı.

ABD ordusunun Irak ve Suriye'de askeri üstleri bulunuyor.

Sunak: İran kaos tohumları ekiyor

Al Arabiya'nın haberinden kısa süre sonra, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sunak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin, İsrail'in yanı sıra Ürdün ve Irak dahil tüm bölgesel ortakların güvenliğini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Sunak, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor." ifadelerine yer verdi.

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