Alaattin Köseler’den Beykoz halkına mektup: "Mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek"

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonuyla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, cezaevinden Beykozlulara mektupla mesaj gönderdi.

Sosyal medya hesabından paylaşılan mektubunda Köseler, "Bugün ayrı düşsek de yarın yine aynı sokaklarda, aynı umutla, omuz omuza yürüyeceğiz. Beykoz’da halkın iradesi kazanmaya devam edecek. Mücadelemiz de Beykoz’a olan sevgimiz de bitmedi, bitmeyecek” dedi.

SEVGİLİ BEYKOZLULAR,



Sizlere büyük bir hukuksuzlukla rehin tutulduğum Paşakapısı Cezaevi’nden, 06/03/2025 günü getirildiğim Silivri Cezaevi’nden sesleniyorum.



Tasalanmanızı istemem. Sağlığım iyi, moralim yerinde. İnsanın haklı olmasının, vicdanının rahat olmasının verdiği güven… pic.twitter.com/uD5Grr5eXQ — Alaattin Köseler (@KoselerAlaattin) March 8, 2025

"Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz"

Mektubuna, “Sizlere büyük bir hukuksuzlukla rehin tutulduğum Paşakapısı Cezaevi’nden, 06 Mart 2025 günü getirildiğim Silivri Cezaevi’nden sesleniyorum” ifadeleriyle başlayan Köseler, Beykoz’da yaptıkları çalışmaları anlatan ve yürüttükleri projelerle dayanışmayı sürdürdüklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“Bugün ayrı düşsek de yarın yine aynı sokaklarda, aynı umutla, omuz omuza yürüyeceğiz. Beykoz’da halkın iradesi kazanmaya devam edecek. Mücadelemiz de Beykoz’a olan sevgimiz de bitmedi, bitmeyecek… Kentsel yenilemede Beykozlunun hakları korunacak, 'Beykozlu Beykoz’da kalacak' düşüncesiyle başlattığımız uygulamaları devam ettireceğiz. Kaybını cezaevindeyken büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, başını bir kere bile haksızlığa eğmeyen usta sanatçımız Edip Akbayram’ın şu sözleri hatrınıza gelsin isterim; 'Eşkıya Dünya’ya hükümdar olmaz.' Bu zulüm günleri elbet bitecek, kavuşacağız.”