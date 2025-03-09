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Alaattin Köseler’den Beykoz halkına mektup: "Mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek"

Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler, cezaevinden yazdığı mektupla Beykoz halkına seslendi.

Haber Merkezi
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Alaattin Köseler’den Beykoz halkına mektup: "Mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek"
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonuyla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, cezaevinden Beykozlulara mektupla mesaj gönderdi. 

Sosyal medya hesabından paylaşılan mektubunda Köseler, "Bugün ayrı düşsek de yarın yine aynı sokaklarda, aynı umutla, omuz omuza yürüyeceğiz. Beykoz’da halkın iradesi kazanmaya devam edecek. Mücadelemiz de Beykoz’a olan sevgimiz de bitmedi, bitmeyecek” dedi.

"Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz"

Mektubuna, “Sizlere büyük bir hukuksuzlukla rehin tutulduğum Paşakapısı Cezaevi’nden, 06 Mart 2025 günü getirildiğim Silivri Cezaevi’nden sesleniyorum” ifadeleriyle başlayan Köseler, Beykoz’da yaptıkları çalışmaları anlatan ve yürüttükleri projelerle dayanışmayı sürdürdüklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“Bugün ayrı düşsek de yarın yine aynı sokaklarda, aynı umutla, omuz omuza yürüyeceğiz. Beykoz’da halkın iradesi kazanmaya devam edecek. Mücadelemiz de Beykoz’a olan sevgimiz de bitmedi, bitmeyecek… Kentsel yenilemede Beykozlunun hakları korunacak, 'Beykozlu Beykoz’da kalacak' düşüncesiyle başlattığımız uygulamaları devam ettireceğiz. Kaybını cezaevindeyken büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, başını bir kere bile haksızlığa eğmeyen usta sanatçımız Edip Akbayram’ın şu sözleri hatrınıza gelsin isterim; 'Eşkıya Dünya’ya hükümdar olmaz.' Bu zulüm günleri elbet bitecek, kavuşacağız.” 

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