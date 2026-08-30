Alabora olan feribottaki yolcular dehşet anlarını anlattı: Kabin su alıyor dedik, ‘Bir şey olmaz’ dediler!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında su alarak alabora olan feribottan kurtarılan yolcular, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden feribotta, yolcuların iddiasına göre geminin su almaya başlamasıyla birlikte yaşanan panik kısa sürede büyüdü.

7 kişi hayatını kaybetti

30 Ağustos Pazar günü saat 12:30 sıralarında Girne’den hareket eden katamaran tipi feribot, kıyıdan yaklaşık 4 deniz mili açıkta su almaya başladı. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını, 23 kişinin arandığını açıkladı.

Henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başlayan feribot kısa süre içinde yan yattı ve ardından alabora oldu.

Kıbrıs Gazetesi’nin yayınladığı röportajda, kazadan kurtulan yolcular geminin su almaya başlamasının ardından görevlileri uyardıklarını ancak ilk etapta durumun ciddiye alınmadığını öne sürdü.

“Bir şey olmaz” denildiğini öne sürdüler

Yolcuların aktardığına göre, geminin içerisinde su görülmeye başladığında görevlilere haber verildi. Bir yolcu yaşananları, “Kabin su alıyor dedik, görevliler ‘Bir şey olmaz’ dedi” sözleriyle anlattı.

Geminin daha fazla su almasıyla birlikte durumun kontrolden çıktığını belirten yolcular, camların kırılmasının ardından tahliye için harekete geçildiğini söyledi. “Camlar patladıktan sonra kaçalım dediler” diyen bir başka yolcu, gemide yaşanan paniğin boyutunu gözler önüne serdi.

“Yaşlı insanlar koltukların altında sıkıştı”

Yolcuların ifadelerine göre geminin yan yatması ve içerisindeki eşyaların hareket etmesi nedeniyle bazı kişiler bulundukları yerlerden çıkmakta zorlandı. Bir kazazede, “Yaşlı insanlar vardı, koltuğun altına sıkıştı, çıkamadılar” diyerek yaşanan çaresizliği anlattı.

Feribotun alabora olmasıyla birlikte bazı yolcular can yeleklerini giyerek denize atlamak zorunda kaldı. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra çevredeki sivil tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Görüntülerde, bazı yolcuların ters dönen feribotun üzerinde can yelekleriyle beklediği görüldü.