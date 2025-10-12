Alabora olan teknedeki 3 kişi hayatını kaybetmişti, son görüntüleri ortaya çıktı



Olay, saat 17.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi. Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46) Güneyli köyünden balık tutmak için Saroz Körfezine tekneyle açıldı.

Tekne Bakla Burnu açıklarında alabora olması sonucu battı. Teknedeki Orhan Yavaş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Yavaş, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıda Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş'ın cansız bedenine ulaştı. Kayıp Salih Kocaman'ı arama çalışmaları sırasında bölgede 2 bot ile dalış timleri görev yaptı. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ait dalış timleri 10 metre derinlikte bulunan teknenin yanında Salih Kocaman'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Teknedeki görüntüleri ortaya çıktı

Olaydan 3 saat önce Mustafa Yaldızlı'nın sosyal medya hesabı üzerinden teknede paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teknenin içinde bereketli bir av için dualar ederek seyir halinde oldukları anları cep telefonu kamerasına yansıdı.