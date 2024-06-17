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Alaçatı girişinde yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar akın akın Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’ne giriş yaparken, Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre araç kuyruğu meydana geldi

Haber Merkezi
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Alaçatı girişinde yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu
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9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşların bayramın ikinci gününde de en çok tercih ettiği tatil bölgelerinden birisi İzmir’in Çeşme ilçesi olmaya devam ediyor.

Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

Alaçatı Mahallesi’ne giriş yapmak isteyen araçlar, Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Ayrıca, hem asayiş ekipleri hem de trafik polisleri ise gişelere girişte denetimlerde bulunurken, gişelerde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

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