Alaçatı'da eğlence mekanında silahlı kavga: Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı vuruldu

Alaçatı Mahallesi, 12057 Sokak'taki bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda işletme sahibi M.A. (39) ve Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralandı.

Mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33), kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.

Öte yandan yaralanan işletme sahibinin oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı olduğu öğrenildi.