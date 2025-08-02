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Alaçatı'da eğlence mekanında silahlı kavga: Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı vuruldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaralılardan işletme sahibinin oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi olan Mustafa Aksakallı olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Alaçatı'da eğlence mekanında silahlı kavga: Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı vuruldu
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Alaçatı Mahallesi, 12057 Sokak'taki bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda işletme sahibi M.A. (39) ve Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralandı.

Mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33), kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Alaçatı'da eğlence mekanında silahlı kavga: Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı vuruldu - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.

Öte yandan yaralanan işletme sahibinin oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı olduğu öğrenildi.

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