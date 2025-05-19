Alanya plajında turiste ‘şezlong’ saldırısı: Adli ve idari işlem başlatıldı

Alanya'da şezlong fiyatını fazla bulan turiste işletme çalışanları darp etmiş, görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Adli ve idari işlem başlatıldı

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ilçedeki plajda bir turistin darbedilmesiyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

İşletme mühürlendi

Kaymakam Ürkmezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz günlerde Alanya'mızın bir plaj işletmesinde meydana gelen ve kentimizi ve turizm anlayışımızı yansıtmayan turiste saldırıyla ilgili adli ve idari işlemler hemen başlatılmıştır. Adı geçen işletme olayın olduğu aynı gün zabıta ekiplerimizce mühürlenmiştir ve halen de mühürlüdür. Türkiye'de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya'mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir."