Alanya'da hayatını kaybeden gazeteci Fazıl Tunç toprağa verildi

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü'nden emekli Fazıl Tunç (66), tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün vefat etti.

Tunç için daha önce başkanlığını da yaptığı Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) önünde tören düzenlendi.

Törene, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediyesi başkan danışmanları Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı ve AGC Başkanı Gaye Coşkun, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, AK Parti eski Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, sivil toplum kuruluşu ve parti temsilcileri ile meslektaşları katıldı.

Burada gerçekleşen törenin ardından Tunç'un cenazesi Gazipaşa'daki Bakılar Mahallesi, Çivlik Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip defnedildi.