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Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken; yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Haber Merkezi
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Alanya'da orman yangını
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine, 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

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