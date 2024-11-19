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Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlar sonrası sabah saatlerinde hortum çıktı.

Haber Merkezi
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Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı
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Antalya'nın Alanya ilçesi Elikesik Mahallesinde sabah saatlerinde denizde hortum meydana geldi.

Vatandaşların kameralarına yansıdı

Denizde meydana gelen hortum çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan, ilçede Cumartesi gününe kadar yağışların devam edeceği öngörülüyor.

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