Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlar sonrası sabah saatlerinde hortum çıktı.
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Antalya'nın Alanya ilçesi Elikesik Mahallesinde sabah saatlerinde denizde hortum meydana geldi.
Vatandaşların kameralarına yansıdı
Denizde meydana gelen hortum çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan, ilçede Cumartesi gününe kadar yağışların devam edeceği öngörülüyor.
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