Alanya'daki yangın kısmen kontrol altında

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar gece boyunca sürdü.

Karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin, arazöz, iş makinesi, itfaiye, su tankerleri, kamyon ve dozerlerle sürdürdüğü çalışmalara hava araçlarının da desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangın 190 hektarlık alanda etkili olmuş, alevlere 10 uçak, 22 helikopter, 72 arazöz ve iş makinesi ile 500'ün üzerinde personelle müdahale edilmişti. Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çalışmaları takip etmişti.

Gerede ve Kızılcahamam'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Gerede ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını söndürüldü.

Gerede'ye bağlı Afşar Yaylası ile Kızılcahamam'a bağlı Meşeler Yaylası Akyarma mevkilerinde cumartesi günü öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yapıldı.

Çalışmaların ardından dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, ekipler tarafından karadan yapılan müdahaleyle tamamen söndürüldü.

Ekiplerce, bölgede hasar tespit ve yanan alanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangından yaklaşık 40 hektar alanın etkilendiği belirtiliyor.