  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Alanyaspor-Göztepe maçı sonrası zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu
Takip Et

Alanyaspor-Göztepe maçı sonrası zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görev yapan, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Alanyaspor-Göztepe maçı sonrası zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu
Takip Et

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından bazı görevliler, rahatsızlanmaları üzerine çevredeki hastanelere gitti.

Yapılan ilk müdahalelerin ardından güvenlik görevlilerinin bir kısmı taburcu edildi.

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, görevlilerin gıda zehirlenmesi yaşadığının tahmin edildiğini belirtti.

Statta görev yapan güvenlik güçlerine tavuklu pilav dağıtıldığını anlatan Çavuşoğlu, "Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak" dedi.

Hastaneye, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Ankara'da silahlı kavga: 8 kişi tutuklandıAnkara'da silahlı kavga: 8 kişi tutuklandıGündem
Bartın'da düğün dönüşü kaza: 21 kişi yaralandıBartın'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 21 yaralıGündem