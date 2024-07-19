Alarm zilleri çalıyor: Doğu Akdeniz çölleşecek

Orhan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Türkiye Kuraklık Haritasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Haritada yer alan Temmuz 2022 ile Haziran 2024 tarihleri arasındaki 24 aylık verileri değerlendiren Orhan, haritada yer alan verilere göre Doğu Akdeniz Havzası'nın çok şiddetli kurak ve olağanüstü kurak olarak nitelendiğine dikkat çekti.

Kuraklığın temel nedeninin iklim krizi ve fosil yakıt kullanımına bağlı olduğunu belirten Orhan, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde uzun vadede yaşanabilecek kuraklığın bölgeyi turizm bölgesi olmaktan çıkaracağının altını çizdi.

"Dünyada iklim krizinin en çok yaşanacağı yerlerden biri Doğu Akdeniz Bölgesi"

Aşırı gerçekleşen hava olaylarının nedenini iklim krizi olarak açıklayan Orhan, "Aşırı hava olaylarının asıl nedeni yıllardır çevre mühendislerinin bahsettiği üzere iklim krizi. Özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi de dünyada iklim krizinin en çok yaşanacağı yerlerden birisi. Bunun nedenleri, fosil yakıtların giderek artan şekilde kullanılması. Isınma nedenli hava kirliliği, ulaşımda kullanılan yakıtlar nedenli kirlilik veya enerji üretimi gibi nedenlerle dünyamızda sera etkisi oluşturan kirletici gazların sürekli salınması sonucu oluşan normal bir durum. Dünya çapında kuraklıktan en önemli etkilenen 3 noktadan biri de Doğu Akdeniz Bölgesi. Mersin, Adana, Kahramanmaraş illerini kapsayan alanlarda aşırı kurak, çok şiddetli kurak ve olağanüstü kuraklıkların yaşandığı gözüküyor. Bunların temel nedeni ise yağış rejimindeki dengesizlikten kaynaklanıyor. Yılların getirdiği bir sonuç bu. Fosil yakıtların kullanılması sonucu oluşan sera etkisinin doğal bir sonucunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kuraklık tarım alanlarında sıkıntı oluşturuyor"

Kuraklık nedenli kısa ve uzun vadede yaşanabilecek problemlere dikkat çeken Orhan, "Kuraklığın bizlere getirdiği, özellikle Çukurova havzasına getirdiği sıkıntılardan biri de tarım alanlarımızda yaşanan sıkıntılar. Gıda güvenliğiyle ilgili büyük problemler yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda belirli dönemlerde, belirli tarım ürünlerinde hasat alınamadı. Ve bu durum gitgide artmaya devam etmektedir. Bununla ilgili küresel ölçekte bir çözüm bulunması artık zorunluluk arz etmektedir. Bazı tarım ürünlerinde hasatların alınamaması, ürün çeşitliliğinin azalması, ayrıca sıcaklık ve kuraklığın etkisiyle insanların yaşam kalitesinin düşmesi gibi nedenleri hepimiz yaşıyor ve görüyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre uzun vadede Doğu Akdeniz Bölgesi artık turizm bölgesi olmaktan çıkacak. Turizm bölgeleri ekvatorun kuzey bölgelerine doğru kayacak. Ve buralarda maalesef çölleşme yaşanmaya başlayacak" dedi.