ALES sonuçları açıklandı: 2023 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl 16 Nisan'da yapılan ilk sınavın sonuçları belli oldu. ALES sonuçları nasıl sorgulanır? ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı ayrıntıları...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2023 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Nisan'da uygulanan 2023-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Ales sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.