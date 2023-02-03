Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Özzeybek atandı

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Hatice Dilek Karakuzu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Tamer Erdoğan, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Ziya Karatekin getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Ali Arif Özzeybek atandı.

Ali Arif Özzeybek kimdir?

Ankara'da 1964 yılında dünyaya gelen Özzeybek, 1988'de Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi, 1991'de ABD'de implant eğitimi aldı.

Türkiye'de bir süre televizyon kanallarında sağlık programı yapan Özzeybek, 1997'de Junior Chamber ve Hürriyet gazetesinin işbirliğiyle düzenlenen "Yılın En Başarılı Gençleri" yarışmasında, "Bilimsel Önderlik" kategorisinde Türkiye'nin en başarılı genci seçilerek, dünyanın en başarılı gençleri yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

International Congress of Oral Implantologists'in (ICOI) 2010 Avrupa Kongresi ile 2014 Dünya Kongresi Başkanlığını yapan Özzeybek, Implant Dentistry Dergisi'nde 2009-2014 yılları arasında editöryal inceleme görevleri üstlendi.

Akademisyen ve siyaset bilimcilerle 2004'te Gelecek Bilimi Derneğini kurarak, başkanlık görevini üstlenen Özzeybek, evli ve iki çocuk babası.