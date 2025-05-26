Alevler 15 katlı binayı sardı! Apartman sakinleri balkonlardan vinç ile kurtarıldı

15 katlı apartmanı alevlere teslim oldu. Bina sakinleri vinç ile uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Apartmanda korku dolu anlar yaşanırken 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Dumanlar 15 katlı binayı sardı

Antalya’da apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katları kaplayan dumanlar nedeniyle mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri ve olay anında yük taşımak için olay yerinde bulunan bir asansörlü vinç ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın mutfak kısmından yayıldı

Antalya’da 15 katlı apartmanın 3. katında meydana gelen yangında korku ve panik dolu anlar yaşandı. Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde 3109 Sokak üzerinde bulunan 15 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. katta bulunan dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken sıcaklık nedeniyle dairenin camlarını patlatarak binanın dışına kadar ulaştı. Bu sırada yangının çıktığı evde yaşayanlar alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Siyah dumanlar yükseldi

Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verirken ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Üst katlarda ki bir daireye eşya taşımak üzere adreste bulunan asansörlü nakliye aracı sahibi, mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yangının başladığı evin üst katındaki balkonda mahsur kalan 2 kadın sepet yardımıyla aşağıya indirildi.

Arkadaşını güçlükle balkona çıkardı

Yangının yaşandığı evde dumandan etkilenen Hamza Ateş ve Hasan Salkım’ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Dumandan etkilenen baygın haldeki Hasan Salkım 112 Acil Sağlık ekibinin balkonda yaptığı ilk müdahalenin ardından sepete bağlanan sedye ile aşağıya indirildi. Kendisini balkona çıkaran arkadaşı Hamza Ateş ile birlikte ikili ambulansla hastaneye götürüldü. Çevredekilerin büyük panikle izlediği ve binada oturan yakınlarına ulaşmaya çalıştığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Kedisi ile balkonda mahsur kaldı

Yangının çıktığı ev ve üst katlarda maddi hasar meydana gelirken, alevler ve duman nedeniyle mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekibi ve asansörlü vinç ile kurtarılan 6 kişiden dumandan etkilenen 4’ü ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından balkondan kedisi ile birlikte kurtarılan Serpil Pınargözü, "Hiç haberimiz olmadı. Biz evde 4 kişiydik 2’si hala evde ama şu an yangın bitti. Evde eşim ile kızım var orada bekliyorlar. Simsiyah oldu evin için. Hemen üst katında olduğumuz için olduğu gibi bize geldi. Kedim herkesten çok korktu" dedi.

Asansörlü vinç ile mahsur kalanları kurtardı

Yangının meydana geldiği apartmana yük taşımak için gelen ve mahsur kalanları kurtarmak için büyük çaba harcayan Ahmet Karakoyun ise "15’nci kata malzeme taşımak için buraya geldik. Kapıcı yangını haber verdi. 2 kişi vardı yukarıda onları kurtarabilmek için hemen asansörü kurduk. Birisi arkadaşını dışarı çıkarttı ama kendisi kaldı. Sonra zaten hemen itfaiye geldi. Asansörle yardımcı olmaya çalıştık bazı itfaiye erlerini yukarı çıkarttık. Birisi kapıyı kırarak evdeki kişiyi kurtardı" diye konuştu. Mustafa Keser’de, "Biz burada malzeme taşıyorduk. Yardımımız olur diye hemen asansörü kaldırdık. Komşuların haberi olmadı ilk başta. Kapıcı herkese haber verdi" ifadelerini kullandı.