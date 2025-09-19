  1. Ekonomim
Alevler büyüdü, otomobil yangının ortasında kaldı (Video)

Muğla’da gece saatlerinde farklı ilçelerde başlayan orman yangınlarında Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınların söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın esnasında Köyceğiz Pınar mahallesinde yola sıçrayan alevler yolda bulunan ve içinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen araca sıçradı.

Araç bir anda devasa alevler arasında kalırken, itfaiye ekipleri araca müdahale etti. Rüzgarın da ters esmesi sonrası araç tamamen yanmaktan kurtuldu.

Alevler büyüdü, otomobil yangının ortasında kaldı (Video) - Resim : 1

