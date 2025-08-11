Alevler yerleşim yerini kuşattı: Çanakkale'de orman yangını nedeniyle tahliyeler başladı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesindeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesindeki orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır" dedi. Güzelyalı yazlık sitelerin olduğu bir bölge olarak biliniyor.

Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor.



Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Tedbiren Güzel yalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.



Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir. — Ömer Toraman, Doç. Dr. (@omertoraman25) August 11, 2025

Vali Toraman, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi'nin tahliye edildiğini duyurdu.

Tahliyeler karadan ve denizden gerçekleşmeye devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerden yanan ev ve arabaların olduğu anlaşılıyor.

Vali Toraman yangına dokuz uçak, 10 helikopter, 69 arazöz, itfaiye, iş makinaları ve 685 personel ile müdahale edildiğini duyurdu.

Çanakkale Merkezdeki yangına;



9 uçak, 10 helikopter ile havadan,



69 arazöz, itfaiye, iş makinaları ve 685 personel ile müdahale edilmektedir.



Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız güvenle tahliye edilmiştir.



Dumandan etkilenen 47 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale… https://t.co/sVsJovsxRQ — Ömer Toraman, Doç. Dr. (@omertoraman25) August 11, 2025

Toraman, müdahaleleri kolaylaştırmak için vatandaşlara gerekmedikçe trafiğe çıkmama çağrısında bulundu. Dumandan etkilenen 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı

Çanakkale Havalimanı pisti; ambulans uçaklar ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere saat 19:30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, "Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10-31. km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Çanakkale'de bir haftada ikinci yangın

Çanakkale'de 8 Ağustos Cuma günü çıkan ve kent merkezinden de gözlenebilen yangın ikinci gününde kontrol altına alınmıştı.

Yangın nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı da daha sonra trafiğe açıldı. Tedbir amaçlı beş köy ve 700'den fazla kişi tahliye edilirken yangınla ilgisi bulunduğundan şüphelenilen dört kişi gözaltına alınmıştı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin çevresindeki evler boşaltılmış, Onsekiz Mart Üniversitesi - Terzioğlu yerleşkesi de tahliye edilmişti.

Çanakkale Valiliği yine bu bölgedeki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde "hastaların dumandan etkilenmemesi için" kısmen tahliyeler yapıldığını duyurdu.

Bölgedeki bir yaşlı bakım merkezi de tahliye edilmişti.