Alevlere karşı canla başla mücadele: Aksiyon kamerası her anı kaydetti (Video)

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Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarına ekipler anında müdahale etti. Bölgede etkili olan rüzgar yangınların etkisini artırdı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın söndürme ekiplerinin mücadelesi ile Fethiye ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alırken, Çine ilçesinde ise söndürme çalışmaları devam ediyor.