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Alevlerle 12 saat savaşan kahramanlar halı sahada böyle dinlendi

Bursa'da orman yangınlarına karşı saatlerce mücadele veren itfaiye ekiplerinin bir halı sahada dinlediği anlar objektife yansıdı.

Haber Merkezi
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Alevlerle 12 saat savaşan kahramanlar halı sahada böyle dinlendi
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Bursa'da üç ilçeyi etkileyen ve 3 köyün boşaltılmasına sebep olan yangında 12 saat boyunca fedakarca çalışan ve ormanın derinliklerine girip alevleri bastıran itfaiye erleri bir halı sahada istirahate çekildi. Halı sahada zor şartlarda birkaç saatliğine dinlenip yeniden göreve gitmek için hazırlanan itfaiye erleri dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Alevlerle 12 saat savaşan kahramanlar halı sahada böyle dinlendi - Resim : 1

12 saat boyunca bölgeden bir an olsun ayrılmadılar

Gürsu Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi Avdancık köylerindeki yangında büyük fedakarlık gösteren orman, itfaiye, jandarma ekipleri 12 saat boyunca bölgeden bir an olsun ayrılmadılar.

Alevlerle 12 saat savaşan kahramanlar halı sahada böyle dinlendi - Resim : 2

2 saatliğine de olsa halı sahada dinlendiler

Sabaha karşı alevler etkisini kaybedince ormandan çıkan itfaiye ekipleri amirlerinin izniyle istirahate çekildi. Ancak 2 saatliğine de olsa halı sahada güçlükle kıyafetleriyle uyuyabilen kahramanlar daha sonra soğutma çalışmasına gitmek için halı sahadan ayrıldı.

Alevlerle 12 saat savaşan kahramanlar halı sahada böyle dinlendi - Resim : 3

Bursa Büyükşehir İtfaiyesi 24 saat esasına göre 50'den fazla istasyonda görev yapıyor.

 

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