Aleyna Çakır'ın ölümü: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

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Türkiye’nin uzun süre yakından takip ettiği Aleyna Çakır” adıyla bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin davada yargılama tamamlandı. Ankara’da 21 yaşındaki Sema Esen’in evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gündeme gelen Ümitcan Uygun hakkında yürütülen hukuki süreç mahkeme kararıyla sonuçlandı.

Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, “intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” suçlaması kapsamında hakim karşısına çıktı. Dosya kapsamında yapılan yargılama ve değerlendirmelerin ardından mahkeme, Uygun’un 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Kamuoyunda “Aleyna Çakır” adıyla tanınan Sema Esen, 3 Haziran 2020 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu. Henüz 21 yaşında olan Esen’in ölümü, kısa süre içerisinde Türkiye gündemine taşınmış ve olayın tüm yönleriyle araştırılması yönünde kamuoyunda yoğun bir beklenti oluşmuştu.

Esen’in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda iddia gündeme gelirken, olay öncesinde yaşananlara ilişkin görüntüler ve sosyal medya paylaşımları da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Soruşturma ve ardından başlayan yargı süreci yıllar boyunca yakından takip edildi.