Aleyna Kalaycıoğlu’nun şarkısı YouTube’dan kaldırıldı
Aleyna Kalaycıoğlu’nun ‘Gidesim Var’ adlı şarkısı, telif hakkı talebi nedeniyle YouTube’da erişime kapatıldı. 9 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan video platformdan kaldırıldı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kalaycıoğlu’nun “Gidesim Var” adlı şarkısının, video platformu YouTube’da erişime engellendiği öğrenildi.
Telif gerekçesiyle engellendi
Müzik platformunda 9 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan şarkının kaldırılma gerekçesi olarak telif hakkı ihlali gösterildi. Videoya erişmek isteyen kullanıcılar, içeriğin telif talebi nedeniyle engellendiği uyarısıyla karşılaştı. YouTube’da yer alan bilgilendirmeye göre, söz konusu içerik Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif başvurusu sonucu yayından kaldırıldı.