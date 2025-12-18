İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda bazı tanınmış isimlerin adreslerine baskın yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Mümmine Senna Yıldız’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve sürece ilişkin ayrıntıların ilerleyen aşamalarda paylaşılacağını bildirdi.

Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız Adli Tıp'a sevk edildi

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na (ADT) sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise, adreslerinde bulunamadı.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı

Diğer taraftan, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ünlü isimlere 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamaları yöneltiliyor.