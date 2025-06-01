Ali Ağaoğlu: Altın ve kripto yatırımında dikkatli olun! Her zaman kazandırmaz

Programda İçerik Editörü Buğrahan Göktuğ Baysan’ın yönelttiği soruları yanıtlayan Ağaoğlu, yaklaşık 30 dakika süren samimi sohbette finansal okuryazarlığın gençler için kritik bir beceri olduğunu vurguladı.

Para araçtır, amaç değil

Ağaoğlu, para kavramını değerlendirirken, “Para bir araçtır. Benim için zenginlik, dostluklar ve hobilerle ölçülür,” ifadesini kullandı. Kredi kartı kullanımından tasarruf alışkanlıklarına kadar birçok konuda gençlere tavsiyeler veren Ağaoğlu, özellikle bileşik faiz etkisine dikkat çekti: “Bileşik faiz, finansal piyasanın kalbidir.”

Doğru borçlanma ve yatırım stratejisi

“Borç yiğidin kamçısı mıdır?” sorusuna yanıt veren Ağaoğlu, doğru borçlanmanın ancak getirisi borcun bileşik faizini aşan yatırımlarda mantıklı olduğunu belirtti. Gençlere girişimcilik çağrısı yapan Ağaoğlu, özkaynak ve tasarruf birikimi oluşturmadan aşırı borçlanmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Yatırım konusunda ise, “Tek bir enstrümana yatırım yapmayın. Altın, hisse senedi, teknoloji fonları, hatta kripto… Tüm bunları dengeli bir portföy içinde değerlendirin. Kazandığınız temettüleri veya getirileri tekrar sisteme yatırarak birikiminizi büyütün,” dedi.

BES ve uzun vadeli yatırım önerisi

Ali Ağaoğlu, Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) genç yatırımcılar için önemli bir araç olarak tanımladı. “Devletin yüzde 30 katkısı büyük bir avantaj. BES portföyünüzü yılda altı defa değiştirme hakkınız var. Genç yaşta başlarsanız, uzun vadede ciddi bir birikim yaratabilirsiniz,” açıklamasında bulundu.

Altın ve kripto yatırımı: Dikkatli olun

Altın yatırımı hakkında, “Altın her zaman yükselmez. Finansal piyasalarda hiçbir enstrüman sürekli yükselmez ya da düşmez. Altın, portföyde yüzde 10-15 oranında yer almalı,” diyen Ağaoğlu, kripto paralara ilişkin ise, “Kripto piyasasını öğrenmek önemli ama tüm yatırımınızı bu alana koymayın,” uyarısını yaptı.

Ali Ağaoğlu’ndan gençlere finansal tavsiyeler

Ali Ağaoğlu’nun gençler için para yönetimi, yatırım tavsiyeleri, BES ve doğru borçlanma üzerine verdiği bilgiler, finansal okuryazarlığını geliştirmek isteyen herkes için değer taşıyor. Programın tamamı, NBE TV YouTube kanalında izlenebilir.