Ali Babacan AK Partiye mi geçiyor? Açıklama yapıldı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son günlerde kendisine sıkça yöneltilen soruları yanıtladı ve AK Parti’ye dönüş ihtimaline ilişkin iddiaları reddetti.

Babacan, partiden ayrılma gerekçelerinin bugün de geçerliliğini koruduğunu vurgularken, siyasi partilerle diyalog konusundaki görüşlerini de paylaştı.

DEVA lideri, siyasi partilerle diyaloğa önem verdiklerini belirterek partilerin birbiriyle konuşabilmesi gerektiğini söyledi. İşbirliğinin ise ayrı bir konu olduğunu vurgulayan Babacan, hiçbir partiye karşı kategorik bir tutumlarının olmadığını ifade etti. CHP dahil pek çok partiyle daha önce çalıştıklarını hatırlattı.

Babacan hakkında sıkça sorulan sorulara yanıtları şöyle:

AK Parti'den görüşme teklifi gelirse ne der?

DEVA Partisi lideri Babacan, siyasi partilerle diyaloğa önem verdiklerini, partilerin birbiriyle konuşabilmesi gerektiğini, ancak işbirliğinin ayrı bir konu olduğunu vurguladı. Hiçbir partiye karşı kategorik bir tutumlarının olmadığını, daha önce CHP dahil pek çok partiyle de çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'den ayrılma gerekçeleri nelerdi?

Babacan'ın AK Parti'nin ayrılması kişisel sebeplere dayalı değildi. AK Parti'nin kuruluş ilke ve değerlerinden uzaklaştığını ifade etti. Ayrılışının "kök sebepleri" olarak adaletsizlik, hukuksuzluk, liyakatten uzak kadrolaşma, istişareyi terketme ve yolsuzluklarla mücadelede gerekli iradenin gösterilmemesine işaret etti.

AK Parti'ye geri döner mi?

Babacan Türkiye'nin iki kutuplu bir siyasete mahkum olmaması gerektiğini vurguladı. AK Parti'den ayrılmasının "kök sebeplerinin" olduğu gibi yerinde durduğuna işaret etti.

Babacan, "AK Parti'nin 73 kurucusundan birisiyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim. Kuruluş programının altına bugün de imzamı atarım. Mesele, o ilkelerden uzaklaşılmış olmasıdır. Üstelik, Erdoğan'da veya parti yönetiminde sorunların farkında olduklarına dair bir emare, veya bir 'değişim iradesi' de görmüyorum" dedi.

Ekonominin başına mı geçecek?

Ekonominin başına geçeceği iddialarına karşı Babacan, cevabını verdi:

"Bu günlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Bu dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz."

AK Parti'den nasıl ayrılmıştı?

Ali Babacan kendi iradesiyle ve Erdoğan ile görüştükten sonra 2019 yılında AK Parti'den ayrıldı. Partiden ihraç edilmedi.

Erdoğan, ayrılma kararına karşı ne demişti?

Babacan'ın ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere açıklamalarda bulundu. Babacan'a farklı görevler teklif ettiğini, "ümmeti bölersen vebali boynuna olur" diyerek kendisini ikna etmeye çalıştığını söyledi."

