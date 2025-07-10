Ali Babacan: Erdoğan kaybedeceğini bildiği bir tarihte erken seçime götürmez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını cevaplandırdı.

Yargı yoluyla siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığını vurgulayan Babacan, "Türkiye’de ekonomi batmaz ama daha kötüye gidecek. Bu iktidar işbaşında olduğu sürece de düzelmez" dedi.

Babacan ayrıca "Erdoğan kaybedeceğini bile bile, kaybedeceğini bildiği bir tarihte erken seçime götürmez. Yani bakar, seçimi erkene çeksem, 3 ay sonra seçim yapsam kazanır mıyım, kaybeder miyim, kaybetme riski varsa yapmaz. Niye elindeki vücudu riske atsın?" diye konuştu.

CHP’ye yönelik operasyonları, "Kendi belediyelerine işlem yapmazken tutuksuz yargılanabilecek insanlar tutuklanıyorsa burada tam bir çullanma vardır. Yolsuzlukları önlemeyle ilgili o kadar ısrarımıza rağmen tam 10 yıldır Sayın Erdoğan hiçbir şey yapmıyor, kılı kıpırdamıyor" sözleriyle değerlendiren Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "operasyonlar ekonomiyi etkilemedi" sözlerine ilişkin "Düpedüz yalan" ifadesini kullandı.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(CHP'li belediyelere dönük soruşturmalar) Bu operasyonların Türkiye'ye büyük bir maliyeti oldu. Bu kaçınılmaz bir şey. 'Hiç bize dokunmadı…' Bu düpedüz yalandır. Herkes sokakta, hangi vatandaşa sorarsanız ekonomiyi etkiledi mi, etkilemedi mi, herkes biliyor bunu.

Biliyorsunuz Merkez Bankası faizleri düşme döngüsüne girmişti. Böyle 2,5, 2,5 faiz indiriyordu. Fakat marttan bu yana indirmeyi bırakın, faizi tekrar 42,5'ten 46'ya çıkartmak zorunda kaldı. Artılı ortalama finansman maliyetini, fonlama maliyetini yüzde 49'a çıkartmak zorunda kaldı. O gün bugündür de faizi indiremiyor. Belki bu ay bir miktar indirme olacak.

Dolayısıyla bu işin ekonomiye zararı nereden bakarsanız büyük oldu. Mesele İmamoğlu meselesi değil, mesele CHP meselesi de değil, mesele kural bazlı yönetimin artık Türkiye'de geçerli olmadığı, Türkiye'nin hukuk devletinin niteliğini kaybettiği, Türkiye'nin artık güvenilen bir ülke olamayacağı.

"Milletimiz günü geldiğinde söyleyeceğini sandıkta söyler"

Bu ara bana şu soru çok soruluyor: 'Ya bir daha sandık milletin önüne hiç gelmezse? Bunlar kafaya koydu, artık demokrasiyi falan siz unutun, sandığı unutun. Bunlar ne ülkede seçim yapar? Hani bırakın erken seçimi, seçim yapmazlar bunlar, niye seçim yapsınlar ki? Yapmıyorum kardeşim dese, kim ne yapabilir ki?' gibi sorular var.

Şimdi bunlar çok tehlikeli sorular, yani böyle bir şey yok. Sandık er ya da geç bu milletin önüne gelecek, millet er ya da geç sözünü söyleyecek. Türkiye'deki bu sandık bilincini, seçim bilincini başka hiçbir ülkeyle karıştırmamak lazım. Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye demokrasi bilinci yüksek bir toplum. Milletimiz susar susar, sabreder, bir kenara yazar, günü geldiğinde de söyleyeceğini sandıkta söyler.

Erdoğan kaybedeceğini bile bile, kaybedeceğini bildiği bir tarihte erken seçime götürmez. Yani bakar, seçimi erkene çeksem, 3 ay sonra seçim yapsam kazanır mıyım, kaybeder miyim? Kaybetme riski varsa yapmaz. Niye elindeki vücudu riske atsın?"