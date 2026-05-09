Ali Babacan: Vatandaş üç sıfırı çoktan silmiş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bir emekli 22 bin lira maaş aldığını belirterek, 1,5 kilogram eti 2 bin liraya aldığını söyledi. Emekli vatandaş, Babacan ile diyaloğunda 2 bin lirayı "2 lira" olarak telaffuz etmesi üzerine Babacan, "Sen üç sıfırı siliyorsun ama bahsettiğin 2 bin lira. Demek ki yine sıfır silme zamanı geldi (iktidarı kast ederek) bunlar yüzünden. Biz altı sıfırı silmiştik, vatandaş üç sıfırı çoktan silmiş" dedi.