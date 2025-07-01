Ali Babacan'dan Leman Dergisi'ne tepki: Toplumsal barışı zedeliyor, kabul edilemez
Ali Babacan, Leman dergisinde yayımlanan karikatüre tepki göstererek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve inanç değerlerine yönelik her türlü saygısızlığın toplumda barış ve huzuru olumsuz etkileyeceğini ifade etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Leman dergisinde yayımlanan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan karikatürle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, "İfade özgürlüğü, nefretin aracı haline getirilmemeli" dedi.
Paylaşımında, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ve inanç değerlerimize yönelik her türlü saygısızlık, toplumsal barışımızı zedeler ve kesinlikle kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
İfade özgürlüğünün, nefret ve ayrıştırmanın aracı haline getirilmemesi gerektiğini kaydeden Babacan, “Hep birlikte sağduyu, saygı ve hukuk içinde kalalım” çağrısında bulundu.
Babacan'ın paylaşımı şu şekilde
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ve inanç değerlerimize yönelik her türlü saygısızlık, toplumsal barışımızı zedeler ve hiçbir şekilde kabul edilemez.
İfade özgürlüğü; nefretin, ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir.
Hep birlikte sağduyu, saygı ve hukuk içinde kalalım.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ve inanç değerlerimize yönelik her türlü saygısızlık, toplumsal barışımızı zedeler ve hiçbir şekilde kabul edilemez.— Ali Babacan (@alibabacan) July 1, 2025
İfade özgürlüğü; nefretin, ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir.
Hep birlikte sağduyu, saygı ve hukuk içinde…