Ali Babacan'dan Ramazan paketi hesabı: 200 TL o zaman 134 dolar ediyordu
DEVA lideri Babacan, 2009'daki bir Ramazan paketini örnek göstererek, "1 litre Ayçiçek yağı, 1 kilo pirinç, 1 paket makarna, 1 litre süt ekleyelim. 1 paket çay, 1 kilo şeker koyalım paketimize. 1 kilo peynir, paketimize 1 kg da kuzu eti koyalım. Kaç para tuttu tahmin edin. 50 lira 88 kuruş. Şimdilerde 6 buçuk dolar etmeyen 200 TL o zaman 134 dolar ediyordu." dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mardin’de iftar programında konuştu.
Babacan, ''Tarih Ocak 2009. Bir Ramazan paketi oluşturalım bakalım ne kadar tutacak?'' diye sorduktan, sonra şu hesaplamayı yaptı:
''Yemeklerin olmazsa olmazı 1 litre Ayçiçek yağı, 1 kilo pirinç, 1 paket makarna, 1 litre süt ekleyelim. Yemek sonrası çaysız olmaz. 1 paket çay, 1 kilo şeker koyalım paketimize. Yeter mi? Yetmez. Şu anda 200 liranın 1 kilosunu alamadığı peynirden de koyalım. Etsiz olmaz. Gelin paketimize 1 kg da kuzu eti koyalım. Kaç para tuttu tahmin edin. 50 lira 88 kuruş tuttu arkadaşlar. 200 liraya 40 litre Ayçiçek yağının alınabildiği günlerdi o günler. Şimdilerde 6 buçuk dolar etmeyen 200 TL o zaman 134 dolar ediyordu.''
Babacan açıklamasında, ''İnsanların maaşlarıyla birikim yapabildiği o birikimle ev, araba alma hayali kurabildikleri günlerdi o günler. İnsanların korkmadan evine misafir çağırabildikleri, emeklilerimizin kiralarını ödeyebildikleri, ucuz et sıralarında-ucuz ekmek sıralarında beklemedikleri günlerdi o günler. Sofraların kalabalık, yüzlerin güleç, dertlerin az olduğu günlerdi o günler.'' ifadelerini kullandı.