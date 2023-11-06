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Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan vefat etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan 85 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan vefat etti
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DEVA Partisi'nin resmi twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz."