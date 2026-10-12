Ali Bakaner, İTO Meclis Başkanlığı adaylığına hazırlanıyor

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İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) Meclis Başkanlığı için yeni döneme ilişkin değerlendirmeler hız kazanırken, alüminyum sektörünün deneyimli isimlerinden Alfa Metal Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bakaner’in adı adaylık için öne çıkıyor.

Yaklaşık 30 yıldır sanayi sektöründe faaliyet gösteren Bakaner, iş dünyasındaki deneyiminin yanı sıra meslek örgütlerinde üstlendiği görevlerle de tanınıyor. İTO Meclis Üyeliği ve Demir Dışı Metaller Meslek Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdüren Bakaner’in, oda bünyesinde edindiği birikimi Meclis Başkanlığına taşımayı amaçladığı ifade ediliyor.

Sanayicinin sorunlarını meclis gündemine taşımayı hedefliyor

Bakaner’in olası adaylık sürecinde, sanayici ve tüccarların talep ve beklentilerinin İTO Meclisi’nde daha etkin biçimde temsil edilmesine öncelik vermesi bekleniyor.

Bu kapsamda meslek komiteleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, sektörlerin ortak sorunlarına çözüm üretilmesi ve karar alma süreçlerinde katılımcı bir anlayışın geliştirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Özellikle üretim, ihracat ve yatırım süreçlerinde karşılaşılan sorunların meclis gündeminde daha fazla yer bulması, işletmelerin yapısal sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve iş dünyasının temsil gücünün artırılması, yeni dönemde üzerinde durulması beklenen konular arasında gösteriliyor.

Finansmana erişimden dijital dönüşüme kadar geniş gündem

Bakaner’in sanayi sektöründeki deneyiminin, farklı ölçeklerdeki işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerinin ortak bir zeminde ele alınmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye ekonomisinin en önemli ticaret ve üretim merkezlerinden İstanbul’da faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişim, nitelikli iş gücü, dijital dönüşüm ve uluslararası pazarlara açılma gibi alanlarda karşılaştığı güçlükler, iş dünyasının öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Bu çerçevede İTO Meclisi’nin sektör temsilcileri ile karar alıcılar arasındaki iletişimi güçlendiren, işletmelerin sorunlarını ilgili kurumlara taşıyan ve çözüm süreçlerine katkı sunan rolünün geliştirilmesi önem taşıyor.

İTO Meclisi’nde katılımcı ve çözüm odaklı yönetim anlayışı

Bakaner’in olası adaylığıyla birlikte, İTO Meclisi’nin daha katılımcı ve çözüm odaklı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik beklentiler de gündeme geliyor.

Meslek komitelerinden gelen önerilerin meclis çalışmalarına daha etkin biçimde yansıtılması, farklı sektörler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve ortak sorunların istişare yoluyla ele alınması, yeni dönemin öncelikleri arasında gösteriliyor.

İş dünyasının rekabet gücünün artırılması, yerli üretimin desteklenmesi, ihracatçıların karşılaştığı engellerin azaltılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi de bu yaklaşımın önemli başlıklarını oluşturuyor.

Özellikle genç girişimcilerin iş dünyasına kazandırılması ve geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin değişen ekonomik koşullara uyum sağlaması, İTO çatısı altında daha fazla ele alınması beklenen konular arasında bulunuyor.

Ali Bakaner’in Meclis Başkanlığına yönelik olası adaylığının önümüzdeki dönemde netleşmesi beklenirken, İTO’daki yeni dönem hazırlıklarının iş dünyasının gündeminde yer almaya devam edeceği belirtiliyor.