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Ali Koç CHP Genel Merkezi’nde

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Özgür Özel ile görüştü. Koç'a Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Haber Merkezi
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Ali Koç CHP Genel Merkezi’nde
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Göztepe Fenerbahçe maçında Göztepeli yöneticinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkasından iterek yere düşürmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken Ali Koç, CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Özgür Özel ile görüşen Koç'a Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ali Koç'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi de bekleniyor.

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