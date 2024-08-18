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Ali Koç'a saldırı: TFF'den açıklama geldi

TFF, Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Ali Koç'a saldırı: TFF'den açıklama geldi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu.

Çirkin saldırıyı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz

Federasyondan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır. Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yaşanan olayların futbolda oluşturmak istenilen "kardeşlik iklimi"ne faydası olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır."

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