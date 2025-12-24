Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Çatlak söz duymak istemiyorum

Fenerbahçe Spor Kulübü Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Ali Koç açıklama yaptı.

Ali Koç, Fener Ajans sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile bu süreçte herkesi Sadettin Saran'ın yanında olmaya çağırdı.

Ali Koç açıklamalarında “Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun" ifadeleri kullandı.