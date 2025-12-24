Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran’a destek vermek amacıyla kulüp binasına bir ziyaret gerçekleştirdi. Gazeteci Ahmet Ercanlar’ın paylaştığı bilgilere göre Koç, görüşme sırasında Saran’ın yanında olduğunu ifade etti.

Ali Koç'un Saran'a destek olmak için geçen cumartesi günü havalimanına gitmek istediği ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti.

Ne olmuştu?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıkmıştı.

Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurdu ve burada tekrar test yaptırdı.