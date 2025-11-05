  1. Ekonomim
Ali Koç'un evinde patlama ve yangın meydana geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ali Koç'a ait bir bağ evinde gece yarısı meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın çıktı. Bağ evi kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Koç'un evinde patlama ve yangın meydana geldi
Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde, Ali Koç’a ait olduğu öne sürülen bir bağ evinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Ali Koç'un evinde patlama ve yangın meydana geldi - Resim : 1

Ev büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi

Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak ev büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı ve ev sahiplerinin dışarıda olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, patlama ve yangının nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.

