Ali Mahir Başarır: Herkesi İstanbul'a, iradeye, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesi üzerine, vatandaşları il başkanlığına çağırarak, "Şu anda İstanbul il binamız işgal edilmiş durumda. Herkesi İstanbul'a, iradeye, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. 

Vatandaşlaşları CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağıran Başarır, "Arkamızda yüzlerce çevik kuvvet polisi var. Buraya giriş ve çıkış engelleniyor. Şu anda il binamız, irademiz esaret altında. Herkesi, tüm İstanbullu, tüm İstanbulluları bize oy veren vermeyen fark etmiyor, buraya davet ediyorum. Bu yüzyılda bu manzarayla karşı karşıyayız. Evet, orada, burada, yukarıda, arkada yüzlerce polis var. Şu anda İstanbul il binamız işgal edilmiş durumda. Herkesi İstanbul'a, iradeye, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

