Ali Mahir Başarır: Kılıçdaroğlu çok kötü bir projeymiş

CHP'ye yönelik yargı kararıyla partinin Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 8 milletvekili ile birlikte ihraç talebinde bulunduğu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Onlar TV'de Şule Aydın'ın sorularını yanıtlayan Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı süreci ve CHP milletvekilleri listelerine aldığı isimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başarır, CHP'den AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ı milletvekili adayı göstermesine yaptığı itirazda yaşadığı diyaloğu ilk kez anlattı.

"Orada bitti benim için Kılıçdaroğlu"

Ali Mahir Başarır şu ifadelere yer verdi:

"Listelerin verilmesine saatler kala 39 milletvekilini zarfla getirdi, PM’nin önüne attı. En acısını söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu’yla kopuşum bu olaydır: Hasan Ufuk Çakır’ı milletvekili yapmak istiyor, herkes karşı. Çıktım odasına, ‘ne olur yapmayın, yalvarıyorum’ dedim. Durdu durdu durdu ‘zaten dedi 5 kişi çıkmaz Mersin'den’ dedi. Ben böyle durdum bir üç saniye baktım… ‘Mersin’de beş çıkmazsa zaten sen Cumhurbaşkanı olamazsın ki…” Orada bitti benim için Kılıçdaroğlu. Mersin'den 5 kişinin çıkacağına inanmayan bir kişi Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor mudur sizce?"

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hiç tartışılmadı"

CHP'li Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adaylığının hiçbir şekilde tartıştırılmadan masaya getirildiğini ifade ederek adaylık sürecine dair konuştu. Aydın'ın ''Neden bunu dile getirmediniz?'' sorusuna ise ''Ben o zaman milletvekiliydim. Grup toplantısına Engin Bey geldi. 'Kemal Bey aday oluyor' dedi. Tartışılmadı konuşturulmadı. O saatten sonra itiraz etsen 'Senin yüzünden kazanamadı' denilecek. Ama yine itiraz edilebilir miydi? Evet edilebilirdi. Bunu da söyleyebilirim bir özeleştiri olarak'' dedi.

"Demek ki görevi bitmemiş"

Başarır Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve bugün CHP'nin Genel Başkanlığı'nı yargı kararıyla ele geçirmesine dair “Cumhurbaşkanı olmak istemeyen Kılıçdaroğlu bugün ne istiyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Demek ki görevi daha bitmemiş bu ülke için, partisi için, muhalefet için ya da bitmeyecek bizim bir çilemiz varmış, öyle algılıyorum. Mutlaka onda, kesinlikle onun bir görevi var. Bir görev varmış, kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi. En son yapması gereken şey, Cumhuriyet Halk Partisi’ni kurumsal olarak da sarayın bir uydusu yapmak istemesi. Bu kadar basit.

Şimdi ben bu adamdan ne bekleyebilirim bu dakikadan sonra? Bana diyorlar ki saygı göster. Benim ona saygı göstermemin hiçbir önemi yok. Saygı zorla gösterilmez. Saygı, milyonların, insanların gösterebileceği, hissedebileceği bir duygu. Benim ona karşı bir duygum da kalmadı. Ve hakaret de etmiyorum. Kemal Bey maalesef çok kötü bir projeymiş.”