Ali Mahir Başarır: Son 23 yılda seccade cambazları türedi

Etkinlikte Almanya’daki Türk vatandaşlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başarır, “Milli bayramlarımızda fırsat buldukça yurttaşlarımızla bir araya gelmeyi alışkanlık haline getirdik. CHP olarak oy veren vermeyen tüm yurttaşlarımızı seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in Türkiye’nin en büyük değeri olduğunu vurgulayan Başarır, “Cumhuriyet bizlere emanet edilen en yüce değerdir. Sadece bir yönetim biçimi değil, özgür bir yaşam biçimidir. İran, Irak, Suriye ve Libya laiklikten uzaklaştı ve tek adama teslim oldu. Bugün bölünen bu ülkelerin kaderi Türkiye için de tehlike oluşturmaktadır” dedi.

“Din tüccarlarına izin vermeyeceğiz”

İnanç üzerinden siyaset yapılmasını eleştiren Başarır, “Son 23 yılda bazı seccade cambazları türedi. Tarikatlar aracılığıyla holdingleşen, inancı sömüren yapılar ortaya çıktı. Menzil tarikatı ve benzeri gruplar milyarlarca liralık servet kavgası yapıyor. Gerçek inanç sahibi biri Allah adına ibadet ederken kardeşini öldürmez” ifadelerini kullandı.

Başarır, Almanya’daki yurttaşlara da seslenerek, “Camilere giden, inancını samimiyetle yaşayan yurttaşlarımızı bu yapılar konusunda uyarın. Türkiye’nin inanç üzerinden siyaset yapan din sömürücüleri yüzünden bu hale geldiği bilinmelidir. Devlet tüm inançlara eşit davranacak, hiçbir inancı dışlamayacak” dedi.

“Adalet ve özgürlük yeniden sağlanacak”

Konuşmasında yargı bağımsızlığına da değinen Başarır, “Almanya’da seçilmiş belediye başkanlarının evine sabah 5’te polis gitmiyor ama İstanbul’da Cumhurbaşkanı adayımız evinden alınıyor. Türkiye’yi Orta Doğu’ya benzetmeye çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Yargı baskısı nedeniyle ülkesini terk eden vatandaşlara da seslenen Başarır, “Sabredin, yakında Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’ndan kaldırılacak. Siyasi tutuklular affedilecek. Ekrem İmamoğlu’ndan Selahattin Demirtaş’a kadar herkes özgür olacak” ifadelerini kullandı.

Başarır, “Ekonomi, adalet ve dış politika bu kadar kötüyken Erdoğan hâlâ ‘Almanya bizi kıskanıyor’ diyor. Almanya kimseyi kıskanmıyor, tek kıskanılan kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Türkiye’de huzur ve adalet kalmadı ama biz bu düzeni değiştireceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.