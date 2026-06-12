Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi öncesi dün sabah saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Özgür Özel ile hareket eden 28 isim, 57 üyesi bulunan Parti Meclisi'nden istifa etti. Böylece PM'deki üye sayısı 40'ın altına düştü. Parti tüzüğü gereği 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerekiyor.

CHP Tüzüğü - Madde 24/3:

“Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.”

Kimler ihraç edildi?

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK 9 ismin ihraç edilmesini istemişti.

Bu isimler arasında, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer aldı.

İhraç edilen isimlerin grup başkanvekillikleri düştü

CHP’de ihracı istenen isimlere yönelik süreç siyasi sonuçlar doğurmaya başladı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevlerinin düştüğü TBMM'nin resmi internet sitesinde de yer aldı.

Ayrıca CHP den ihraç edilen milletvekillerin komisyon üyelikleri de düşecek

Gökhan Günaydın: Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karar

Grup Başkanvekilliği görevi düşürülen Gökhan Günaydın'dan ilk açıklama geldi. Günaydın, "Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır. TBMM'nin buna uymasını üzüntüyle karşılamak lazım, biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz" dedi.

Ali Mahir Başarır: Bu makamlar bizi var etmedi

Grup Başkanvekilliği görevi düşürülen Ali Mahir Başarır ilk değerlendirmeyi Sözcü TV'ye yaptı:

"Bu utanç verici bir olaydır. Bu makamlar bizi var etmedi. Bugün en çok konuşan başkanvekilini hukuksuz susturacak kadar gözleri dönmüş. Bir atama yapılamaz ama yaparlar mı yaparlar. Tüzüğü bir tarafa iteceklerse bambaşka bir noktaya gelirler. MYK gruba müdahale edemez. Meclis bu kararı tanımamalıydı. Ama maalesef ki kararı sitesinde yayınlamış. Seçim yapılmalı. Mücadelemize devam edeceğiz."