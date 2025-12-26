Ali Sabancı: Geçinemiyorum

ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye’nin İstanbul’da düzenlediği 2025’in son CEO Council etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.

“Yeni Normal Sonrasında Hazırlık” başlıklı oturumda Rafat Avni’nin sorularını yanıtlayan Ali Sabancı, şirketin yalnızca aile üyelerinin değil, Türkiye’de ve yurt dışında pek çok yatırımcının varlıklarını yönettiğini vurguladı.

"Arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum"

Sabancı konuşmasında, “geçinemiyorum” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarını parlamaya devam etmesi lazım. BBVA’nın CEO’su merittir. Düşünsel, öyle yapılacak insan da lazım. Finansal olarak da insanları sarhoş edecek yapılar olması lazım.”

"9 milyar dolar varlık yönetiyoruz, yarısı yurt dışında"

Sabancı ayrıca şunları söyledi:

“Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; çok doğal ‘faiz ne olacak?’, ‘enflasyon ne olacak?’, ‘büyüme ne olacak?’ diye odaklanıyoruz. Halbuki Londra’ya indiğin zaman orada sana pasaporttaki yetkili ‘ziyaret amacınız nedir?’ dediğinde o zaman anlıyorsun gerçek dünyanın ne kadar büyük olduğunu.

120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz.

Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Londra’da, Frankfurt’ta, New York’ta ofislerimiz vasıtasıyla Dubai’de. Biz ortaklarımızla şefin yediği yemeği yiyoruz. Ama insanın aklından geçen ‘o şef ne yemek yiyor’ ve ümit ediyorsun şef zayıf değil.

"Buradan çıkınca anlıyorsun"

Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz.

Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular.

Türk’ü beğenmiyorum demiyorum ama mümkün mertebe Japonya’ya gittiğinde kebapçıya gitmesini değil; mümkün mertebe Japonya’ya gittiğinde suşi yemelisin, o ortamın şartlarını ne gerektiriyorsa bunu yapan gerekiyor. Bunun için de sıkça buradan çıkmak gerekiyor. Buradan çıkınca anlıyorsun.”

Sabancı ayrıca Londra’ya gittiğinde pasaport polisinin “ziyaret amacınız ne?” sorusuna, “eğlence ve iş için geliyorum” diye yanıt verdiğini söyledi.